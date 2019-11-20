В Госдуме открыта выставка, посвященная 80-летию пензенских «Тархан» Культура

Москва, 20 ноября 2019. PenzaNews. Выставка картин художника Геннадия Салькова «Мой дом везде, где есть небесный свод», посвященная 80-летию расположенного в Пензенской области государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», начала свою работу в стенах Государственной думы России.

Фото: Duma.gov.ru

Открывая экспозицию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что для многих она станет стимулом для последующего знакомства с «Тарханами».

«Это места, где русский человек должен побывать однажды обязательно. Это места, где сосредоточие нашей силы. Это места, где можно пожить «потише», остановившись, задумавшись, сделав для себя какие-то выводы, найдя ответы на вопросы, которые трудно найти в нашем текучем и сумасшедшем столичном мире», — сказал он.

В свою очередь депутат Госдумы от Пензенской области Иван Фирюлин обратил внимание на то, что работу музея обеспечивает прекрасный коллектив.

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Обращаясь к собравшимся от лица сотрудников «Тархан», директор музея-заповедника Тамара Мельникова высоко оценила профессиональные качества Геннадия Салькова, который в 1968 году стал старшим научным сотрудником учреждения.

«Его художественный вкус, его умение работать с пространством очень помогают делать музей более привлекательным. Геннадий Валентинович очень глубоко чувствует поэзию Лермонтова. Каждый уголок «Тархан» художнику знаком, пишет он давно и с удовольствием», — пояснила она.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, еще одна памятная дата, к которой приурочена выставка «Мой дом везде, где есть небесный свод» — 205-летие со дня рождения Михаила Лермонтова.