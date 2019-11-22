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Юные посетители пензенского драмтеатра увидят «Снежную королеву»

09:41 | 22.11.2019 | Культура

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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Продажа билетов на новогодние представления у елки и сказку «Снежная королева» открыта в кассах пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и в интернете.

Юные посетители пензенского драмтеатра увидят «Снежную королеву». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, праздничная программа для юных зрителей будет идти в период с 21 декабря по 12 января.

Автором инсценировки «Снежная королева» по произведению Ганса Христиана Андерсена является московский режиссер Алла Решетникова. Несколько лет назад сказка в ее постановке уже шла на сцене пензенского драмтеатра.

Елена Ушкина и Ольга Панина, которые предстанут в образе Герды, Артем Самохин и Максим Полянский сыграют Кая, Юлия Кузьмина — Снежную королеву.

Также для юных посетителей театра будет подготовлена игровая программа «Помощники Деда Мороза». Автор и режиссер интермедии — Владислав Матюкин.

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