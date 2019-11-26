Кинопоказы в рамках фестиваля «Мужская роль» в Пензе будут бесплатными Культура

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Вход на показы фильмов, включенных в программу XII открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина в Пензе, будет бесплатным. Об этом сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

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По его словам, получить пригласительные билеты можно в кассах кинотеатра в торгово-развлекательном центре «Суворовский» и киноконцертного зала «Пенза» — в зависимости от того, на какой площадке будет идти тот или иной фильм.

«Нас ждет, как всегда, большая, обширная программа», — отметил замминистра в ходе брифинга, состоявшегося в ККЗ «Пенза» во вторник, 26 ноября.

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Владимир Карпов пояснил, что будут показаны картины, в которых, по мнению критиков, сыграны лучшие мужские роли.

Он добавил, что почетным гостем церемонии закрытия фестиваля станет народный артист России Лев Прыгунов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», XII открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря.

Специальным событием станет показ снятого в 1924 году фильма «Лев Моголов» с участием Ивана Мозжухина. Картина предоставлена Французской синематекой.