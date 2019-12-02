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Пензенский спектакль «Декоратор» будет показан в Венгрии

09:20 | 02.12.2019 | Культура

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского отправились в Будапешт, где на сцене российского культурного центра сыграют комедию «Декоратор» по пьесе Дональда Черчилля.

Пензенский спектакль «Декоратор» будет показан в Венгрии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте драмтеатра, зарубежные гастроли стали возможны благодаря спонсорской поддержке.

Ожидается, что постановку увидят соотечественники, проживающие в Венгрии, а также жители, изучающие русский язык. Кроме того, на сцене российского культурного центра пройдет церемония закрытия Года театра.

Данная поездка в Будапешт шестая по счету с 2012 года. Ранее в исполнении пензенских актеров были показаны спектакли «История одного преступления» и «День рождения кота Леопольда», «Герой нашего времени», сказка «Волшебное зеркало», «Сублимация любви», а также постановка для детей «Самая добрая сказка».

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