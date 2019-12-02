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Коллекция пензенской картинной галереи стала доступна в приложении Artefact

20:10 | 02.12.2019 | Культура

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Некоторые экспонаты основной коллекции пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого стали доступны в приложении дополненной реальности Artefact, благодаря чему владельцы смартфонов при наличии доступа в интернет могут ознакомиться с ними из любой точки мира.

Коллекция пензенской картинной галереи стала доступна в приложении Artefact

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для этого необходимо установить приложение и в поиске найти постоянную экспозицию галереи.

Дистанционно пользователям предлагается воспользоваться каталогом. На данный момент в нем представлены такие картины, как «Девочки-сестры», «Инок», «Портрет священника Григория Петрова», «Приморский город. Вид Ялты», «Княжна Тараканова» и другие.

В описании доступна информация об авторе, дате и технике создания, размерах и правообладателе полотна. Также можно прочитать об истории создания того или иного произведения и событиях, связанных с ним.

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Кроме того, приложением предлагается воспользоваться и во время посещения галереи. Для получения информации об экспонате следует навести камеру смартфона на картину.

Artefact — цифровая платформа министерства культуры России, обеспечивающая возможность создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности силами сотрудников музеев.

Для этого учреждение создает черновик мультимедиа-гида на русском языке по основной экспозиции и подает заявку на участие в нацпроекте «Культура».

После ее одобрения, министерство проводит профессиональную редактуру текстов, осуществляет перевод описания на иностранный язык, организует запись аудиогида, публикует разработанный контент на цифровой платформе и готовит рекламные материалы.

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