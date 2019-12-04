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В Сердобске 1 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица»

11:10 | 04.12.2019 | Культура

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Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. VII региональный фестиваль авторской песни «Большая медведица» пройдет в доме искусств Сердобска Пензенской области 1 февраля 2020 года.

В Сердобске 1 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организатором выступило областное отделение Русского географического общества (РГО) совместно с фондом научно-технического развития и администрацией Сердобского района.

Согласно положению фестиваля, прием заявок будет осуществляться до 22 января. Каждая может содержать не более трех авторских произведений.

Рассматривать их будет жюри, в состав которого вошли председатель сердобского местного отделения РГО Алексей Марьин, директор культурно-досугового объединения района Виктория Морозова, поэт Владимир Бахарев, композитор Александр Серебряков и автор-исполнитель Александр Ясаков.

До 30 января они определят победителей и дипломантов, а также сформируют концертную программу.

Формат проведения итогового мероприятия предусматривает концертные номера и знакомство зрителей с результатами деятельности активистов экологического движения и туристов.

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