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В литературном музее Пензы открыт мемориальный кабинет Николая Задорнова

19:58 | 19.12.2019 | Культура

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Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Мемориальный кабинет писателя Николая Задорнова открыт на его малой родине — в Пензе — в стенах литературного музея на улице Кирова.

В литературном музее Пензы открыт мемориальный кабинет Николая Задорнова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В торжественном мероприятии, посвященном этому событию и 110-й годовщине со дня рождения литератора, приняла участие его дочь Людмила Задорнова.

Сначала вниманию посетителей была представлена театрализованная миниатюра из жизни семьи Задорновых в исполнении юных артистов студии «Росток».

После этого гости смогли внимательнее рассмотреть экспонаты, среди которых — сделанный на заказ стол, библиотека с собраниями сочинений русских и зарубежных классиков, кресло, торшер, многочисленные рукописи, фотографии и «Русский художественный листок» 1859 года издания.

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Во время открытия экспозиции посетители музея узнали истории, связанные с отдельными предметами, в том числе о том, как сын писателя — известный сатирик Михаил Задорнов — в школьные годы без спроса заимствовал новые туфли отца, стоявшие в шкафу, запертом на замок. Для этого старшеклассник снимал заднюю стенку шкафа, брал обувь и затем возвращал ее на место. По семейной легенде, он проделал это несколько раз, пока не был раскрыт.

После небольшой экскурсии состоялось еще одно знаковое событие — гашение специально выпущенного к юбилейной дате почтового конверта с портретом Николая Задорнова.

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