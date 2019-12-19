Людмила Задорнова довольна, что первая посвященная отцу музейная экспозиция открыта в Пензе Культура

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Людмила Задорнова, которая в качестве почетной гостьи приняла участие в торжественном открытии мемориального кабинета своего отца Николая Задорнова в литературном музее Пензы, довольна, что первая экспозиция, посвященная писателю, сформирована на его малой родине.

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«Более чем довольна. Это трогательно», — сказал она журналистам в ходе презентации музейно-выставочного проекта «Родился я в Пензе», состоявшейся в литературном музее в четверг, 19 декабря.

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Автор книги «Задорновы. История рода» особо обратила внимание на то, что в основу этой экспозиции легли вещи отца, которые его родные бережно хранили на протяжении многих лет.

«Все домашнее, все из семьи, поэтому здесь просто кладезь всего, [...] все то, к чему он прикасался», — пояснила дочь литератора.

Людмила Задорнова добавила, что их семью с пензенским музеем связывает давняя дружба, в связи с этим выбор пал именно на него.

При этом, по ее словам, на данный момент представленная в Пензе экспозиция является единственной, призванной познакомить всех интересующихся с жизнью и деятельностью Николая Задорнова.

«Пока что это так», — сказала она.