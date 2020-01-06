EN
14:46:46 Понедельник, 6 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Капремонт не менее 10 пензенских учреждений культуры проведут в 2020 году

11:41 | 06.01.2020 | Культура

Печать

Пенза, 6 января 2020. PenzaNews. Капитальный ремонт не менее десяти муниципальных учреждений культуры будет проведен в Пензенской области в 2020 году в рамках соответствующей региональной программы. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Капремонт не менее 10 пензенских учреждений культуры проведут в 2020 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — три учреждения клубно-досугового типа в сельской местности, которые будут приведены в порядок на условиях софинансирования из федерального бюджета. Это дома культуры в Благодатском Кузнецкого района и селе Салтыково Земетчинского района, а также библиотечно-досуговый центр в Индерке Сосновоборского района. Общий объем финансирования составит около 16 млн. рублей, из них 14,5 млн. рублей — средства федерального бюджета.

Читайте также

Заключен контракт почти на 144 млн. рублей на проведение работ в здании на улице Белинского

В текущем году планируется предоставление из бюджета Пензенской области субсидий на капремонт учреждений культуры в общем объеме 50 млн. рублей пяти муниципальным образованиям — Нижнеломовскому, Лопатинскому, Лунинскому, Пачелмскому и Сосновоборскому районам.

В 2019-м был проведен ремонт 19 учреждений клубно-досугового типа: 16 — по региональной программе, трех — на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Кроме того, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в прошлом году были начаты работы по строительству дома культуры в селе Каменный Брод Иссинского района стоимостью почти 29 млн. рублей и по реконструкции ДК в Лунино на сумму более 70 млн. рублей.

Помимо этого, ведется строительство нового здания дома культуры в селе Решетино Пачелмского района за счет средств компании «Транснефть». Общий объем финансирования превышает 40 млн. рублей.

Загрузка...
Читайте также
Следователи разбираются в причинах трагедии в Кузнецке, где мужчина сгорел в своей машине Жителя Башкирии будут судить в Пензе за телефонное мошенничество
В Пензенской области названа возможная причина пожара с тремя погибшими В Пензе 71-летний пенсионер стал жертвой мошенничества, пытаясь заработать на бирже
В Пензенской области организована проверка по факту гибели троих человек при пожаре В Пензе водитель автомобиля «Lexus» попался на пьяной езде
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама