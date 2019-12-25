Заключен контракт почти на 144 млн. рублей на проведение работ в здании на улице Белинского Культура

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» в лице начальника Владимира Орешкина заключило с ООО «Исток-Экспертиза» в лице генерального директора Андрея Зайцева контракт на выполнение работ по приспособлению для современного использования здания №8 на улице Белинского в Пензе, в котором в 1865–1866 годах годах жил и работал писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, он подписан 23 декабря.

Подрядчик определен по результатам электронного аукциона, который был признан несостоявшимся, поскольку специальная комиссия приняла решение, что установленным требованиям соответствует заявка только одной компании. Начальная (максимальная) цена была снижена примерно на 723 тыс. рублей.

Исполнитель получит за свою работу почти 144 млн. рублей.

На 2019 год запланировано 2,9 млн. рублей, на 2020 — 76,5 млн. рублей, на 2021 — около 64,5 млн. рублей.

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Как отмечается в документации, размещенной на портале госзакупок, здание на улице Белинского — бывший первый корпус присутственных мест. Оно было построено в 1786–1787 годах пензенским купцом Герасимом Шабониным по проекту нижегородского губернского архитектора Якова Ананьина, утвержденному Екатериной II. В нем размещались наместническое (губернское) правление и казенная палата, председателем которой в 1791–1797 годах был Иван Долгоруков, а в 1865–1866 годах — Михаил Салтыков-Щедрин.

Главный и дворовый фасады объекта культурного наследия имеют симметричную композицию, средняя часть выражена треугольными фронтонами. Кровля — железная, козырьки — металлические кованные. Здание выдержано в стилистике классицизма.

Во время эксплуатации помещения подвергались ряду перепланировок.