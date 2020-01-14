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Пензенская область заняла девятую строчку в дельфийском рейтинге регионов

14:40 | 14.01.2020 | Культура

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Пензенская область заняла девятое место в дельфийском рейтинге регионов России за 2019 год.

Пензенская область заняла девятую строчку в дельфийском рейтинге регионов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Возглавила список субъектов РФ Ростовская область.

На второй строчке расположилась Москва. Третье место поделили Московская и Омская области, а также Санкт-Петербург.

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Как поясняется на сайте, посвященном Дельфийским играм, рейтинг субъектов РФ составлен на основе двух ключевых показателей.

Это результаты командного первенства по итогам XVIII молодежных Дельфийских игр России 2019 года и участие представителей региона в составе сборной страны в состязаниях, объединивших представителей СНГ.

Помимо этого, принимались во внимание дополнительные факторы, в их числе — количественный и качественный состав делегации на молодежных Дельфийских играх России, вклад в популяризацию состязаний в области искусства и другие.

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