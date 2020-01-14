Пензенская область заняла девятую строчку в дельфийском рейтинге регионов Культура

Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Пензенская область заняла девятое место в дельфийском рейтинге регионов России за 2019 год.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Возглавила список субъектов РФ Ростовская область.

На второй строчке расположилась Москва. Третье место поделили Московская и Омская области, а также Санкт-Петербург.

Читайте также

Виктор Кувайцев наградил пензенских школьников, отличившихся на Дельфийских играх

Как поясняется на сайте, посвященном Дельфийским играм, рейтинг субъектов РФ составлен на основе двух ключевых показателей.

Это результаты командного первенства по итогам XVIII молодежных Дельфийских игр России 2019 года и участие представителей региона в составе сборной страны в состязаниях, объединивших представителей СНГ.

Помимо этого, принимались во внимание дополнительные факторы, в их числе — количественный и качественный состав делегации на молодежных Дельфийских играх России, вклад в популяризацию состязаний в области искусства и другие.