«Неделя книгодарения» стартует в Пензе 10 февраля Культура

Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Акция «Неделя книгодарения» стартует в городских библиотеках Пензы в понедельник, 10 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организаторы предлагают в это время дарить книги друзьям и родным, приносить их в библиотеки, школы, детские учреждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии отметили, что библиотекам не хватает литературы для детей в возрасте до 6 лет, книг современных авторов, комиксов, периодики, новинок, а также классических произведений, которые изучаются в рамках школьной программы.

«Городские библиотекари будут рады проведению совместных акций с организованными школьными аудиториями, книготорговыми и общественными организациями, кому небезразлична судьба детского чтения в Пензе», — сказали в пресс-службе.

В администрации города напомнили, что в прошлом году акция помогла собрать более 2,5 тыс. книг.