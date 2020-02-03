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«Неделя книгодарения» стартует в Пензе 10 февраля

11:11 | 03.02.2020 | Культура

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Пенза, 3 февраля 2020. PenzaNews. Акция «Неделя книгодарения» стартует в городских библиотеках Пензы в понедельник, 10 февраля.

«Неделя книгодарения» стартует в Пензе 10 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организаторы предлагают в это время дарить книги друзьям и родным, приносить их в библиотеки, школы, детские учреждения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии отметили, что библиотекам не хватает литературы для детей в возрасте до 6 лет, книг современных авторов, комиксов, периодики, новинок, а также классических произведений, которые изучаются в рамках школьной программы.

«Городские библиотекари будут рады проведению совместных акций с организованными школьными аудиториями, книготорговыми и общественными организациями, кому небезразлична судьба детского чтения в Пензе», — сказали в пресс-службе.

В администрации города напомнили, что в прошлом году акция помогла собрать более 2,5 тыс. книг.

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