Лунинский район получит на модельную библиотеку 10 млн. рублей, Кузнецкий — вдвое меньше Культура

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Лунинский район Пензенской области получит из федерального бюджета 10 млн. рублей на создание модельной библиотеки, Кузнецкий — 5 млн. рублей.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Распределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, утверждено постановлением регионального правительства.

Ранее учреждения этих двух муниципальных образований — межпоселенческая центральная районная библиотека имени Т.З. Семушкина Лунинского района и махалинская сельская библиотека, являющаяся структурным подразделением МЦРБ Кузнецкого района — вошли в число 110 победителей конкурсного отбора, организованного в рамках проекта «Культурная среда».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области, в библиотеке имени Т.З. Семушкина планируется провести капитальный ремонт, в махалинской — текущий.

«Будет создано современное комфортное пространство для всех категорий пользователей с зонами для отдыха и обучения, встреч и творчества, доступом к современным информационным ресурсам. Фонд библиотек пополнится художественной литературой для взрослых и детей, книгами по семейной психологии и воспитанию, по медицине и здоровому образу жизни», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе выразили уверенность в том, что современный интерьер, пополнение фондов и новый уровень обслуживания позволят библиотекам стать центрами притяжения жителей и любимым местом полезного времяпровождения.

В министерстве добавили также, что в настоящее время муниципальные образования занимаются подготовкой пакета документов для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году.