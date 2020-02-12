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В Пензе библиотека получила в дар книги от полковника в отставке Александра Балакшина

18:29 | 12.02.2020 | Культура

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Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент Александр Балакшин передал в дар пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова книги из личной коллекции.

В Пензе библиотека получила в дар книги от полковника в отставке Александра Балакшина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — литература о Великой Отечественной войне, а также книги исторической, художественной и технической направленности.

Особую ценность имеют издания военных лет, в том числе газета «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года.

Книги и документы, переданные Александром Балакшиным, займут достойное место в фондах библиотеки и найдут своего читателя в районах области благодаря библиомобилю.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Балакшин награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Он получил ее в числе первых в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в губернаторском доме Пензы 29 января 2020 года.

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