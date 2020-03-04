На вокзале Пенза-I дан старт проекту «Возьми красоту в дорогу» Культура

Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого и Куйбышевская региональная дирекция железнодорожных вокзалов, которая является одним из структурных подразделений ОАО «РЖД», запустили совместный проект «Возьми красоту в дорогу».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он предусматривает знакомство пассажиров, ожидающих поезда в здании железнодорожного вокзала Пенза-I, с одной из картин из фондов учреждения культуры.

Для стартового мероприятия партнеры выбрали работу «Девочки-сестры» Ивана Макарова.

Сначала жители и гости города, собравшиеся в зале пригородных касс, увидели фильм «Портрета милые черты» режиссера Ларисы Трушиной. Он был снят в 2017 году специально для очередной экспозиции в пензенском музее одной картины.

После этого зрителям была представлена копия полотна «Девочки-сестры».

Планируется, что подобные мероприятия будут проводиться на вокзале Пенза-I еженедельно.