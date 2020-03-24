ДШИ «Гармония» в Пензе получит новые инструменты в рамках нацпроекта Культура

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Детская школа искусств «Гармония» в Пензе получит новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в 2020 году в рамках национального проекта «Культура».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области, на эти цели будет потрачено более 4 млн. рублей, в том числе 3,7 млн. рублей — из средств федерального бюджета.

«Скрипка, флейта и саксофон уже поступили в детскую школу искусств», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в апреле будут поставлены два пианино, рояль, аккордеон и гармонь, а также учебные материалы.

«Участие ДШИ «Гармония» в национальном проекте «Культура» позволит качественно улучшить материально-техническое оснащение и выйти на более высокий уровень образовательной деятельности», — отметили в министерстве.