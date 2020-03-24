EN
15:11:37 Вторник, 24 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

ДШИ «Гармония» в Пензе получит новые инструменты в рамках нацпроекта

11:59 | 24.03.2020 | Культура

Печать

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Детская школа искусств «Гармония» в Пензе получит новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в 2020 году в рамках национального проекта «Культура».

ДШИ «Гармония» в Пензе получит новые инструменты в рамках нацпроекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области, на эти цели будет потрачено более 4 млн. рублей, в том числе 3,7 млн. рублей — из средств федерального бюджета.

«Скрипка, флейта и саксофон уже поступили в детскую школу искусств», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в апреле будут поставлены два пианино, рояль, аккордеон и гармонь, а также учебные материалы.

«Участие ДШИ «Гармония» в национальном проекте «Культура» позволит качественно улучшить материально-техническое оснащение и выйти на более высокий уровень образовательной деятельности», — отметили в министерстве.

Новости партнеров
Читайте также
На фоне распространения коронавируса в Пензе открыт волонтерский центр для помощи гражданам Госпитализированной с подозрением на коронавирус жительнице Пензы 77 лет
В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 650 человек Около 60 прибывших из-за рубежа зареченцев взяты под наблюдение из-за коронавируса
Проверка организована по факту оформления кредита на жительницу Пензы без ее ведома В Пензе к 75-летию Победы подготовлена виртуальная выставка из фондов госархива
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама