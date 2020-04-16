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В Пензенской области утверждена дорожная карта создания модельных библиотек

12:35 | 16.04.2020 | Культура

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Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Дорожная карта создания и перспективного развития модельных муниципальных библиотек в Пензенской области на 2020–2024 годы утверждена распоряжением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области утверждена дорожная карта создания модельных библиотек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Все мероприятия сгруппированы по шести основным направлениям, в числе которых — создание современного библиотечного пространства, повышение квалификации специалистов, проведение культурно-просветительских и социально значимых мероприятий.

Результатом реализации дорожной карты должно стать создание модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельности существующих учреждений, внедрения в них эффективных моделей управления, направленных на повышение качества обслуживания.

Среди ключевых задач — развитие муниципальных библиотек как площадок для интеллектуального развития и культурного досуга населения.

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