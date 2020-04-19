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Фестиваль «Jazz May» отмечен в нескольких номинациях конкурса «Event-прорыв»

14:06 | 19.04.2020 | Культура

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Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Фестиваль «Jazz May», который проводится в Пензе с 2011 года, отмечен в нескольких номинациях конкурса «Event-прорыв», организованного в рамках одноименного фестиваля индустрии событий.

Фестиваль «Jazz May» отмечен в нескольких номинациях конкурса «Event-прорыв». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие удостоено первого места в номинациях «Лучшее массовое событие» и «Лучшее событие в области культуры и искусства».

Помимо этого, «Jazz May» занял второе место в категориях «Лучший фестиваль» и «Лучшее музыкальное событие».

Кроме того, он удостоен спецприза в номинации «Коллаборация города, народа и джаза».

Также организаторы мероприятия отмечены как «Event-агентство года».

«Последнее обстоятельство, очевидно, проходит по разряду курьезов. Ведь, как вам известно, команда «Jazz May» не является юридическим лицом. Мы компания жизнерадостных физических лиц. [...] Тем не менее такая оценка — большая честь для всех нас», — отмечается в сообщении, размещенном в официальных группах пензенского джазового фестиваля в соцсетях.

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