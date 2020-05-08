Две пензенские НКО получат поддержку от Российского фонда культуры Культура

Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. Две некоммерческие организации Пензенской области вошли в число 139 НКО, которые в 2020 году получат поддержку от Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, в категории «Народное творчество» отмечен проект «Ради жизни на Земле» фонда развития пензенского русского народного хора имени Октября Васильевича Гришина «Милая роща», на который будет выделен 1 млн. рублей.

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«В основе программы — традиционные песни и танцы Пензенской области, песни Октября Гришина на стихи местных поэтов о войне и жизни народа в это тяжелое время», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что грант в размере 1,5 млн. рублей будет направлен на организацию VI инклюзивного международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель», проводимого АНО «Творческое объединение «ПензаХобби».

«Фестиваль предоставит возможность жителям и гостям города познакомиться с многообразием рукодельных и авторских техник самобытных мастеров из различных регионов России», — отметили в министерстве.