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В ПФО завершился песенный марафон «Наш День Победы»

12:20 | 09.05.2020 | Культура

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Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Заключительный видеоролик в рамках песенного марафона «Наш День Победы», к которому присоединились творческие коллективы всех регионов Приволжского федерального округа, в том числе Пензенской области, опубликован в интернете 9 мая.

В ПФО завершился песенный марафон «Наш День Победы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В него включены фрагменты выступлений участников акции на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО, запись проходила в феврале и марте — еще до введения ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами всенародно любимую песню исполнили студенты, волонтеры, участники шоу «Голос.Дети», кавер-групп и чемпионы Высшей лиги КВН.

От Пензенской области в марафоне приняла участие губернаторская симфоническая капелла под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

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