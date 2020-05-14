В Пензе итоги фестиваля «Открытый мир библиотек» подведут в режиме онлайн Культура

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Итоги XV книжного фестиваля «Открытый мир библиотек», который стартовал в феврале и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, планируется подвести в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что завершающее мероприятие будет приурочено к Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая.

В рамках подведения итогов будут объявлены победители конкурса по продвижению чтения «И память книга оживит» на соискание премии имени Н.А. Панова — первого библиотекаря общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

XV книжный фестиваль «Открытый мир библиотек» стартовал 4 февраля 2020 года.

Его программа включала в себя презентацию обновленной экспозиции музея книги военных лет «Солдатский привал», реализацию просветительских программ в честь Года памяти и славы и другие мероприятия. Значимой частью фестиваля стали выездные муниципальные этапы в районах области.