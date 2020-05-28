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Стенды восьми музеев Пензенской области представлены на интерактивной выставке «Интермузея»

09:03 | 28.05.2020 | Культура

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Стенды восьми музеев, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области, представлены на интерактивной выставке XXII международного фестиваля «Интермузей», который в 2020 году в связи с пандемией коронавируса организован в онлайн-формате.

Стенды восьми музеев Пензенской области представлены на интерактивной выставке «Интермузея». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В разделе «Федеральные музеи» на сайте фестиваля интернет-пользователи могут ознакомиться с работой государственного лермонтовского музея-усадьбы «Тарханы», расположенного в Белинском районе Пензенской области.

В категории «Музеи субъектов РФ» размещена информация еще о семи учреждениях — картинной галереи имени К.А. Савицкого, объединении государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области (литературном музее), музее-усадьбы В.Г. Белинского, музеях А.И. Куприна и А.Н. Радищева, пензенском государственном краеведческом музее и музейно-выставочном центре Заречного.

Помимо описания на русском и английском языках, доступны аудиогиды, фото- и видеоматериалы.

Так, на странице, посвященной «Тарханам», можно посмотреть видеоролик на основе архивных фотографий, а в материалах, представленных МВЦ Заречного, увидеть две части документального фильма «Селиксенские лагеря».

Помимо этого, всем желающим предлагается ознакомиться с экспозициями других музеев России.

Международный фестиваль «Интермузей» проводится министерством культуры России с 1999 года. Ежегодно объединяет сотни российских и зарубежных музеев.

Главная тема мероприятия в 2020 году — «Хранители мира». Фестиваль будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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