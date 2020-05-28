Стенды восьми музеев Пензенской области представлены на интерактивной выставке «Интермузея» Культура

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Стенды восьми музеев, осуществляющих деятельность на территории Пензенской области, представлены на интерактивной выставке XXII международного фестиваля «Интермузей», который в 2020 году в связи с пандемией коронавируса организован в онлайн-формате.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В разделе «Федеральные музеи» на сайте фестиваля интернет-пользователи могут ознакомиться с работой государственного лермонтовского музея-усадьбы «Тарханы», расположенного в Белинском районе Пензенской области.

В категории «Музеи субъектов РФ» размещена информация еще о семи учреждениях — картинной галереи имени К.А. Савицкого, объединении государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области (литературном музее), музее-усадьбы В.Г. Белинского, музеях А.И. Куприна и А.Н. Радищева, пензенском государственном краеведческом музее и музейно-выставочном центре Заречного.

Помимо описания на русском и английском языках, доступны аудиогиды, фото- и видеоматериалы.

Так, на странице, посвященной «Тарханам», можно посмотреть видеоролик на основе архивных фотографий, а в материалах, представленных МВЦ Заречного, увидеть две части документального фильма «Селиксенские лагеря».

Помимо этого, всем желающим предлагается ознакомиться с экспозициями других музеев России.

Международный фестиваль «Интермузей» проводится министерством культуры России с 1999 года. Ежегодно объединяет сотни российских и зарубежных музеев.

Главная тема мероприятия в 2020 году — «Хранители мира». Фестиваль будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.