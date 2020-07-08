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ГАУК «Центр культурного развития» будет создано в Пензенской области

12:57 | 08.07.2020 | Культура

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Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Государственное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития» будет создано в Пензенской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

ГАУК «Центр культурного развития» будет создано в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить в качестве основных целей деятельности учреждения: создание условия для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, реализации творческого потенциала населения, а также условий, способствующих творческой активности, инициативы, социально-культурной адаптации и самореализации личности», — говорится в документе.

Согласно постановлению, функции и полномочия учредителя вновь создаваемого учреждения будет осуществлять министерство культуры и туризма Пензенской области.

Документом определен юридический адрес ГАУК «Центр культурного развития»: Пенза, улица Белинского, 10.

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