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В пензенском драмтеатре возобновлены репетиции

18:14 | 21.07.2020 | Культура

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского возобновили репетиции спектакля «Так и будет» по пьесе Константина Симонова, которые были приостановлены в марте в связи с введением в регионе ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В пензенском драмтеатре возобновлены репетиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, первоначально премьера была намечена на май — ее планировалось приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Теперь предполагается, что эта премьера осенью откроет 229-й театральный сезон.

В ролях заняты народная артистка России Галина Репная, заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, Артем Давыдов, Юрий Землянский, Илья Кочетков, Юлия Кузнецова, Юлия Кузьмина, Елена Павлова, Артем Тихомиров, Юлия Черемухина и Николай Шаповалов.

Над постановкой работает режиссер и хореограф из Саратова Алексей Зыков.

По его словам, новый спектакль, в отличие от «Севастопольского вальса», «Двенадцати месяцев», «Щелкунчика» и «Свадьбы Кречинского», которые он ставил на пензенской сцене, планируется гораздо сдержаннее по форме — все в нем будет сосредоточено в первую очередь на человеческих отношениях.

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