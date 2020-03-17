Пензенский драмтеатр отменил все спектакли Культура

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Все спектакли, которые планировалось показать на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского до 15 апреля, отменены в связи с введением на территории региона режима повышенной готовности из-за угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На этот период, в частности, было намечено два премьерных показа спектакля «Чума на оба ваши дома!» по пьесе Григория Горина. Они должны были пройти 20 и 24 марта.

Когда именно теперь состоится премьера, пока неизвестно.

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Также отменены все сторонние мероприятия на площадках театра.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 марта в Пензе была госпитализирована женщина с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Пока поставлен предварительный диагноз. Для его подтверждения анализы направлены в Новосибирск.

С 16 марта по 15 апреля в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Школьники отправлены на каникулы с 17 марта. Вузы приняли решение о переходе на дистанционное обучение. В учреждениях дополнительного образования объявлено свободное посещение.