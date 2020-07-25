Представлены эскизы костюмов для нового спектакля пензенского драмтеатра Культура

Пенза, 26 июля 2020. PenzaNews. Эскизы костюмов жителей Москвы 1944 года, которые предстоит изготовить специалистам пошивочного цеха пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского к первой премьере 228-го сезона по пьесе Константина Симонова «Так и будет», представлены на страницах учреждения культуры в соцсетях.

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Они разработаны художником Мариной Смельчаковой.

Воплощать ее задумки в жизнь будут закройщики Ольга Абрашкина, Елена Власова, Светлана Круглова, Татьяна Преснякова и заведующая пошивочным цехом Валентина Чурлина.

В создании костюмов персонажей-военных театру оказывают содействие военно-исторический клуб «Аванпостъ» и региональная общественная организация патриотического воспитания детей и молодежи. Они также помогут с изготовлением с максимальной исторической достоверностью элементов военной формы — головных уборов, обуви, ремней, знаков различия, муляжей наград.