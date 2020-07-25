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Представлены эскизы костюмов для нового спектакля пензенского драмтеатра

09:55 | 26.07.2020 | Культура

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Пенза, 26 июля 2020. PenzaNews. Эскизы костюмов жителей Москвы 1944 года, которые предстоит изготовить специалистам пошивочного цеха пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского к первой премьере 228-го сезона по пьесе Константина Симонова «Так и будет», представлены на страницах учреждения культуры в соцсетях.

Представлены эскизы костюмов для нового спектакля пензенского драмтеатра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они разработаны художником Мариной Смельчаковой.

Воплощать ее задумки в жизнь будут закройщики Ольга Абрашкина, Елена Власова, Светлана Круглова, Татьяна Преснякова и заведующая пошивочным цехом Валентина Чурлина.

В создании костюмов персонажей-военных театру оказывают содействие военно-исторический клуб «Аванпостъ» и региональная общественная организация патриотического воспитания детей и молодежи. Они также помогут с изготовлением с максимальной исторической достоверностью элементов военной формы — головных уборов, обуви, ремней, знаков различия, муляжей наград.

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