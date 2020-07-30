В Пензе зрители спектакля «Дон Хиль. Версия» увидят на сцене новых актеров Культура

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Спектакль «Дон Хиль. Версия» будет показан в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского с частично обновленным актерским составом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения, на роль доньи Инес — богатой невесты из Мадрида — назначена Александра Гусева, а в образе дона Десьо и одного из участников Хора, который по ходу действия изображает самых разных персонажей, предстанет Михаил Яценко.

Молодые актеры только поступили на службу в пензенский драмтеатр после окончания театрального института Саратовской государственной консерватории. Роли в испанской комедии станут для них дебютными на пензенской сцене.

Спектаклем «Дон Хиль. Версия» театр планирует открыть 228-й сезон.

Первые спектакли намечено показать 8–9 сентября. Предполагается, что зал будет наполнен не более чем на 50%, а посетители будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.