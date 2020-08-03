На август запланированы онлайн-трансляции трех спектаклей пензенского драмтеатра Культура

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Онлайн-трансляции трех спектаклей пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского планируется организовать в августе.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, 5-го числа на сайте театра будет показана запись спектакля по комедии Александра Островского «Последняя жертва».

12 августа зрители увидят комическую трагедию по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» о судьбе великого французского актера и комедиографа Жана Батиста Мольера.

19-го числа намечено устроить трансляцию спектакль по пьесе американского драматурга Кена Людвига «Примадонны».

Доступ к ним будет осуществляться через раздел «Афиши» в 19.00. Ожидается, что видео будут находиться в открытом доступе в течение 24 часов.