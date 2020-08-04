Пензенский писатель Владимир Давыдов скончался на 72-м году жизни
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Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Пензенский писатель Владимир Давыдов скончался на 72-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Отпевание покойного пройдет в Успенском кафедральном соборе Пензы 5 августа в 13.30», — сказали в ведомстве.
В министерстве выразили глубокие соболезнования родным и близким писателя.
«Светлая память о Владимире Николаевиче Давыдове навсегда сохранится в наших сердцах», — добавили в пресс-службе.
Давыдов Владимир Николаевич родился в Пензе 9 июля 1949 года.
Начал заниматься литературным творчеством в конце 1950-х годов, когда был солистом хора мальчиков при областном дворце пионеров №1. Писал стихи, которые публиковались в «Пионерской правде», «Литературной газете», «Пензенской правде» и ряде районных газет.
В 1960–1970-х годах продолжил публиковаться в «Литературной газете» и саратовской городской газете «Большая Волга».
После окончания в 1975 году Саратовского государственного медицинского института на протяжении более 40 лет работал анестезиологом-реаниматологом в пензенской областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова, ярцевской районной больнице Смоленской области, медсанчасти завода имени М.В. Фрунзе, пензенском областном родильном доме.
В 1980-е годы активно занялся изучением испанского языка. Начали появляться его первые поэтические переводы с испанского языка.
С октября 1992 года по апрель 2002-го работал заведующим отделом поэзии литературного журнала «Сура».
К моменту вступления в Союз писателей России в 1995 году имел целый ряд значительных публикаций.
В 2000 году был опубликован роман «Алябьев: прелюдия для контрабаса», за который писатель был удостоен губернаторской премии.
В 2006 году вместе с композитором Геннадием Гроссманом написал «Купринский гимн», за который получил премию «Гранатовый браслет».
В 2018 году получил лермонтовскую премию за книгу «Избранное».
В 2019 году издал сборник «Хоперские хроники», презентация которого состоялась в литературном музее в феврале 2020-го.