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Симфонический оркестр из Ульяновска выступит под открытым небом в Пензе

15:27 | 25.08.2020 | Культура

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Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Ульяновский государственный академический симфонический оркестр выступит на площади перед зданием администрации Пензы вечером в пятницу, 4 сентября, в рамках празднования Дня города. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции, состоявшейся 25 августа.

Симфонический оркестр из Ульяновска выступит под открытым небом в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В свою очередь начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина уточнила, что мероприятие начнется в 17.30.

«Крыльцо мэрии станет большой концертной площадкой», — отметила она.

Вера Фейгина добавила, что в рамках творческой программы, которую представят музыканты из Ульяновска, также выступят пензенские артисты.

«Несколько номеров этот прославленный коллектив исполнит вместе с нашим ансамблем солистов «Старгород», — сказала начальник управления культуры Пензы.

По ее словам, перед началом выступления симфонического оркестра состоится церемония чествования почетных граждан города.

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