День города планируется отметить в Пензе 5 сентября Общество

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Торжества, посвященные Дню города, планируется провести в Пензе в субботу, 5 сентября. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

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«Мероприятия в рамках фестиваля «Пенза — город счастливых людей» пройдут с 4 по 6 сентября. Праздновать День города планируем 5 сентября», — сказала она.

По словам Веры Фейгиной, основные торжества будут организованы на городских площадях — Фонтанной и имени В.И. Ленина, а также на набережной реки Суры вблизи стелы «Росток».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», торжества по случаю Дня города были намечены в Пензе на 12 июня, однако из-за коронавируса их отменили.

Тогда мэр Андрей Лузгин предложил провести праздничные мероприятия в сентябре.