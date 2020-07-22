EN
23:46:49 Среда, 22 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 109 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 322 человека выписаны, 75 пациентов умерли

День города планируется отметить в Пензе 5 сентября

13:52 | 22.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Торжества, посвященные Дню города, планируется провести в Пензе в субботу, 5 сентября. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

День города планируется отметить в Пензе 5 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятия в рамках фестиваля «Пенза — город счастливых людей» пройдут с 4 по 6 сентября. Праздновать День города планируем 5 сентября», — сказала она.

По словам Веры Фейгиной, основные торжества будут организованы на городских площадях — Фонтанной и имени В.И. Ленина, а также на набережной реки Суры вблизи стелы «Росток».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», торжества по случаю Дня города были намечены в Пензе на 12 июня, однако из-за коронавируса их отменили.

Тогда мэр Андрей Лузгин предложил провести праздничные мероприятия в сентябре.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой осужден мужчина, укравший поросенка В Кузнецком районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
При столкновении двух машин под Пензой погиб мужчина В Пензенской области парикмахеру назначили наказание за работу без средств защиты
Утверждено положение о государственной информационной системе в сфере здравоохранения В Пензе выясняют обстоятельства конфликта, участник которого получил травмы головы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама