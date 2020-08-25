В Пензе на площади Ленина 5 сентября пройдет фестиваль «Город детства» Культура

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Фестиваль «Город детства» пройдет на площади имени В.И. Ленина в Пензе в субботу, 5 сентября, в рамках празднования Дня города. Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

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По ее словам, мероприятие начнется в полдень и продлится до вечера.

«Множество тематических локаций, большая сцена, праздничная программа, вечером — фестиваль уличного кино», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии во вторник, 25 августа.

По информации пресс-службы администрации Пензы, организаторы праздника подготовили развлечения для детей разного возраста. Программой предусмотрены мастер-классы — музыкальные, художественные, по изготовлению открыток и другие. Помимо этого, будут организованы дворовые игры — «Вышибалы», «Крокодил», «Казаки-разбойники», «Классики» и другие.

Также планируется провести состязания среди взрослых, в том числе по прыжкам в длину, перетягиванию каната и преодолению полосы препятствий.