Алексей Львов-Белов возглавил краснодарское творческое объединение «Премьера» Культура

Краснодар, 7 сентября 2020. PenzaNews. Заслуженный работник культуры, уроженец Пензы Алексей Львов-Белов возглавил краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Л.Г. Гатова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения культуры.

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«Алексей Александрович Львов-Белов выступал инициатором и организатором знаковых культурных проектов, среди которых международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza», межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сурская застава», совместный оперный проект пензенской областной филармонии и московского государственного академического камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского. Как музыкант выступал на одной сцене с мэтрами джаза Ричи Коулом, Майклом Лингтоном, Стивом Турре, Филом Перри и другими», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что как педагог Алексей Львов-Белов воспитал много молодых талантливых музыкантов.

Львов-Белов Алексей Александрович родился в Пензе 20 июня 1963 года.

В 1985 окончил Пензенский инженерно-строительный институт, факультет «Промышленное и гражданское строительство». После окончания вуза работал по специальности.

С 1988 по 1990 годы учился в пензенском музыкальном училище по классу классической гитары, с 1990 по 1994 годы — в государственном музыкальном училище эстрадного и джазового искусства имени Гнесиных в Москве.

Более 20 лет работал преподавателем в пензенском училище культуры и искусств. Руководил различными эстрадными и джазовыми коллективами, в составе которых участвовал в российских и международных фестивалях и конкурсах.

С 2007 года — художественный руководитель эстрадно-джазового оркестра «Джаз-Круиз».

В 2009 году стал художественным руководителем пензенской областной филармонии.

С 2010 по 2013 годы — директор пензенской областной филармонии.

В 2012–2014 годах возглавлял поволжское отделение Союза концертных организаций России.

В 2014 году был приглашен в краснодарский музыкальный театр, где работал директором, художественным руководителем.

В 2016 году создал и возглавил службу маркетинга КТО «Премьера» имени Л.Г. Гатова.