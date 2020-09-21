В Никольске начала работу выставка «Художники разных городов России» Культура

Никольск, 21 сентября 2020. PenzaNews. Выставка «Художники разных городов России» из цикла «Симпозиумы по стеклу в Никольске» начала работу в музее стекла и хрусталя, который является структурным подразделением пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, в экспозицию вошли работы мастеров из Москвы — Таисии Фокиной, Фидаиля Ибрагимова, Ольги Чистяковой, Овика Манукяна; из Санкт-Петербурга — Галины Ивановой, Анатолия и Ирины Пелипенко, Елены Дубской; Самары — Рафика Сайфуллина; Вышнего Волочка — Константина Литвина и Елены Есиковой, Твери — Бориса Федорова; Пензы — Антона Фокина и Анны Вишняковой, а также Никольска — Александра Фокина.

Зрители могут оценить результаты использования мастерами различных техник — гутной, фьюзинга, моллирования, матовой гравировки и росписи.