Пензенская областная библиотека вошла в лонг-лист конкурса «Библиотечная аналитика – 2020» Культура

Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова вошла в лонг-лист VII всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2020».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В его рамках оцениваются ежегодные доклады о деятельности муниципальных библиотек региона в 2019 году.

Всего в лонг-лист включено 42 конкурсные работы из 79 поступивших. Все они получили хорошие и отличные оценки жюри за качество аналитики и практическую ценность.

Всероссийский конкурс среди центральных библиотек субъектов РФ на лучший ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек региона проводится Российской национальной библиотекой с 2014 года.

Ежегодный доклад должен давать целостное представление о состоянии и тенденциях развития сети муниципальных библиотек, о достижениях и проблемах, о задачах на будущий год и ближайшую перспективу.

В соответствии с положением конкурса, победителями будет признано пять библиотек, набравших максимальное количество баллов по рейтинговому листу.