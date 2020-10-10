В Махалино открыта модельная библиотека Культура

Пенза, 10 октября 2020. PenzaNews. Вторая в Пензенской области модельная библиотека открыта в селе Махалино Кузнецкого района.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

На ее создание из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» было выделено 5 млн. рублей.

По информации пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, на эти средства в махалинской сельской библиотеке, являющейся структурным подразделением МЦРБ Кузнецкого района, обустроен новый детский зал, где юные читатели могут заниматься рисованием на мольбертах и магнитной доске, играть в настольные игры, смотреть видеоуроки и мультфильмы.

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В читальных залах для взрослых и детей, а также в помещении для молодежи установлены компьютеры для посетителей и сотрудников.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья приобретен телескопический пандус, оборудована кнопка вызова персонала.

Помимо этого, приобретено 4 тыс. 867 экземпляров книг.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая в Пензенской области модельная библиотека была открыта в стенах межпоселенческой центральной районной библиотеки имени Т.З. Семушкина Лунинского района в конце августа 2020 года. На ее оснащение из федерального бюджета было направлено 10 млн. рублей.