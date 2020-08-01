На создание двух модельных библиотек в Пензе и Колышлее направят 15 млн. рублей Культура

Пенза, 1 августа 2020. PenzaNews. 15 млн. рублей будет предоставлено Пензенской области из федерального бюджета в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

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Регион получит денежные средства по результатам конкурсного отбора, результаты которого подведены министерством культуры России.

В число 110 победителей из 59 субъектов РФ вошли межпоселенческая центральная районная библиотека в рабочем поселке Колышлей и городская библиотека №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Пензе. Эти учреждения набрали 198 и 200 баллов соответственно.

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При этом для признания победителями центральные и малые библиотеки должны были получить 194 и 185 баллов соответственно.

Две центральные библиотеки Пензенской области — Земетчинского и Мокшанского районов — этот порог не преодолели. Их заявки набрали 175 и 188 баллов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в регионе планируется открыть две модельные библиотеки. Это межпоселенческая центральная районная библиотека имени Т.З. Семушкина Лунинского района и махалинская сельская библиотека, являющаяся структурным подразделением МЦРБ Кузнецкого района.