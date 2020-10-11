У усадьбы Голицыных есть шанс на второе рождение — Олег Ягов Культура

Пенза, 11 октября 2020. PenzaNews. Шанс на второе рождение есть у усадьбы Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Олег Ягов.

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«Давно планировал посетить усадьбу Голицыных в Тамалинском районе, рад, что на уходящей неделе удалось это сделать. Уникальный культурный объект конца XVIII века и не менее уникальное место по своей красоте. Изучил его историю, пообщался с местными жителями и сотрудниками, охраняющими объект. Они отмечают, что в выходные приезжают по 50–60 туристов, частые гости и волонтеры молодежного проекта «По следам забытых усадеб», которые приводят в порядок прилегающую к усадьбе территорию», — написал он на своей странице в Facebook.

Олег Ягов обратил внимание на то, что в настоящее время усадьба находится в плачевном состоянии и может окончательно разрушиться.

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«Но есть и позитивные новости. В текущем году был проведен ремонт участка дороги (новое асфальтовое покрытие) протяженностью 2,4 км, ведущей к усадьбе. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию оставшегося участка дороги протяженностью 7,5 км. Подана заявка в министерство сельского хозяйства Пензенской области о включении объекта по титулу «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к селу Зубрилово Тамалинского района Пензенской области» в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год», — отметил врио заместителя председателя правительства региона.

Он также сообщил, что в августе 2020 года комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры направил в адрес ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» заявку на участие объекта в проекте «Возрождение исторических усадеб».

«Кроме того, появился потенциальный инвестор, который готов взять на себя обязательства по реконструкции усадьбы. Первый раунд переговоров состоялся, представитель инвестора получил информацию о всех обязательствах, довел до инвестора, который подтвердил, что готов к дальнейшему обсуждению условий соглашения», — пояснил Олег Ягов.