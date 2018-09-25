В Пензенской области предложено запустить программу по восстановлению усадеб Культура

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил начиная с 2019 года запустить программу восстановления усадеб после того, как активистка Юлия Истишина проинформировала его о том, что гранта в 10 тыс. рублей, выделенного по итогам регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», не хватило даже на изготовление одного информационного стенда, который планируется установить в Пачелмском районе.

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«На протяжении уже двух лет мы работаем над тем, чтобы привлечь внимание к нашим усадьбам, которых в Пензенском регионе очень много. Инициатор этого проекта [«По следам забытых усадеб»] — [фотокорреспондент ИА «PenzaNews»] Максим Костюшин. В рамках данного проекта мы проводили уже два автопробега. Сейчас работаем над информационными стендами, потому что мы столкнулись с такой проблемой, что [...] зачастую даже жители того района, где находится усадьба, не знают истории», — пояснила она в ходе подведения итогов форумной кампании 2018 года в губернаторском доме Пензы во вторник, 25 сентября.

По словам Юлии Истишиной, когда она приехала в Пензенскую область из Ханты-Мансийского автономного округа и увидела такое количество заброшенных усадеб, у нее возникло очень много вопросов.

«Это же туристический объект, это очень привлекательно. […] Да, мы выиграли грант на «Сурских ласточках», он составил 10 тыс. рублей. Мы вложили эти деньги в разработку прототипа информационного стенда, но на реализацию полностью — на саму конструкцию — этих денег, естественно, не хватает. Своими силами мы стараемся что-то сделать, готовим первый стенд для усадьбы Охотникова, которая находится в Пачелмском районе. В этом году ей 150 лет. Хотим сделать «День усадьбы» и как раз открыть стенд», — сказала активистка.

Комментируя ее слова, губернатор Иван Белозерцев отметил, что участники проекта «По следам забытых усадеб» занимаются очень полезной работой.

«Очень хочется восстановить усадьбы наши исторические, которые сегодня, к сожалению, заброшены во многих регионах России, да и в Пензенской области. Вы абсолютно правильно сказали — их у нас немало», — отметил глава региона.

Он добавил, что «бизнес считает деньги», а перед губернатором стоит задача, на какие первоочередные цели направить бюджетные средства.

В качестве примера Иван Белозерцев привел приобретение медицинской установки для онкологических больных, которая стоит 60–70 млн. рублей.

«Когда ты понимаешь, что пришла твоя мама или твой папа, твой брат, твоя сестра в больницу, [там] увидели проблему, а диагностику сделать негде, нужно куда-то ехать, получать квоту, ждать очереди, а время бежит, […] и надо быстро это делать. И вот что делать губернатору? Направить, например, на здравоохранение или направить на восстановление усадьбы?» — задался вопросами глава региона.

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Вместе с тем он подчеркнул, что на эти цели необходимо «изыскивать финансовые средства из внебюджетных источников, да и из бюджетных тоже».

В связи с этим Иван Белозерцев дал поручение заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову проработать вопрос о создании 10-летней региональной программы по восстановлению усадеб.

«Понятно, что все сразу мы восстановить не сможем», — пояснил он, добавив, что эту программу необходимо реализовывать на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Вам огромное спасибо», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Юлии Истишиной.

Он также поручил включить активистов в состав проектного офиса.