Директор пензенской ДШИ «Весна» Павел Копылов умер на 55-м году жизни Культура

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Директор детской школы искусств «Весна» города Пензы Павел Копылов скоропостижно скончался на 55-м году жизни.

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В некрологе, размещенном на сайте городского управления культуры, уточняется, что сердце руководителя учреждения перестало биться в минувшую субботу, 17 октября.

«Павел Анатольевич родился 23 сентября 1965 года в Пензе. Всю свою жизнь он посвятил развитию отрасли культуры города. Окончив в 1988 году пензенское музыкальное училище по классу баяна, стал руководителем ДШИ «Ласточка». В 1993 году был назначен директором детской школы искусств «Весна», которую возглавлял 27 лет. Позже, в 1994 году, Павел Анатольевич закончил с отличием Тамбовский государственный институт, а в 2007 году ВАК РФ ему была присвоена ученая степень «Кандидат педагогических наук», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что под грамотным руководством Павла Копылова ДШИ «Весна» пережила неспокойные 1990-е годы и сохранила статус одной из лучших в Пензе.

«Заботливый и требовательный руководитель создал уникальный педагогический коллектив школы. Сохраняя традиции учреждения, всегда оставался сторонником прогрессивных методик и технологий. [...] Смерть Павла Анатольевича — тяжелый удар для всех нас. За все это время он стал для нас учителем и другом, на которого всегда можно было положиться. Выражаем слова соболезнования родным и близким усопшего», — сказано в некрологе.