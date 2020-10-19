Пензенская область получит денежные средства на модернизацию учреждений культуры Культура

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Пензенская область получит в 2020 году денежные средства из федерального бюджета на модернизацию учреждений культуры.

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Согласно распоряжению правительства России №2652-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, 29 млн. 446,4 тыс. рублей будет направлено региону на поддержку отрасли культуры.

На модернизацию театра юного зрителя в городе Заречном Пензенской области из федерального бюджета выделено 12 млн. 307,6 тыс. рублей.

На создание модельных библиотек субъект федерации получит 15 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства России, всего на реконструкцию театров и домов культуры, а также на создание модельных библиотек в соответствии с данным распоряжением будет направлено более 989 млн. рублей.