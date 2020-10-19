EN
19:44:04 Понедельник, 19 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит денежные средства на модернизацию учреждений культуры

10:17 | 19.10.2020 | Культура

Печать

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Пензенская область получит в 2020 году денежные средства из федерального бюджета на модернизацию учреждений культуры.

Пензенская область получит денежные средства на модернизацию учреждений культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно распоряжению правительства России №2652-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, 29 млн. 446,4 тыс. рублей будет направлено региону на поддержку отрасли культуры.

На модернизацию театра юного зрителя в городе Заречном Пензенской области из федерального бюджета выделено 12 млн. 307,6 тыс. рублей.

На создание модельных библиотек субъект федерации получит 15 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства России, всего на реконструкцию театров и домов культуры, а также на создание модельных библиотек в соответствии с данным распоряжением будет направлено более 989 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области проанализируют потребность больниц в машинах для участковых врачей Главврач кузнецкой больницы прокомментировал выход из строя компьютерного томографа
В Пензе состоялось внеочередное заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению В здании пензенской станции скорой помощи ликвидирован условный пожар
В Пензе организована проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама