Пензенская картинная галерея проведет три прямые трансляции в «Ночь искусств» Культура

Пенза, 23 октября 2020. PenzaNews. Прямые трансляции трех мероприятий, которые пройдут в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», будут организованы на портале Культура.рф.

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Согласно анонсу, сначала состоится бенефис одного экспоната «Казанская икона Божией Матери». В качестве экскурсоводов заявлены Екатерина Сальникова и Елена Ефремова.

Затем программой мероприятия предусмотрена трансляция концерта «Вечер романса». Зрителей ждет выступление солиста народной оперной студии пензенского областного дома народного творчества Юрия Хошобина. Также в концерте примет участие член Российского союза писателей Наталья Зименкова.

Третьим мероприятием в рамках «Ночи искусств» станет экскурсия, приуроченная к 150-летию с момента основания товарищества передвижных художественных выставок. В роли экскурсовода выступит искусствовед, ученый секретарь картинной галереи Ирина Дорошенко.