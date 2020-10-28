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На капремонт ТЮЗа в Заречном будет направлено около 13,4 млн. рублей

11:59 | 28.10.2020 | Культура

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Заречный, 28 октября 2020. PenzaNews. Около 13,4 млн. рублей будет потрачено на капитальный ремонт театра юного зрителя в Заречном Пензенской области.

На капремонт ТЮЗа в Заречном будет направлено около 13,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из федерального бюджета будет направлено 12 млн. 307,6 тыс. рублей. С учетом софинансирования на региональном уровне сумма выделенных на капитальный ремонт ТЮЗа средств составит порядка 13 млн. 377 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В нем уточняется, что на эти средства планируется отремонтировать кровлю, чердачные помещения, системы отопления, водоснабжения, вентиляции, адаптировать входную группу и внутренние помещения с учетом требований по созданию доступной среды для маломобильных групп граждан.

«После доведения лимитов сразу же будут объявлены конкурсные процедуры для определения подрядной организации, которая займется капитальным ремонтом ТЮЗа», — отмечается в тексте.

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