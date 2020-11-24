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Три полотна из коллекции пензенской картинной галереи ждет реставрация

09:22 | 24.11.2020 | Культура

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Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Специалисты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова отреставрируют три полотна из коллекции пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Три полотна из коллекции пензенской картинной галереи ждет реставрация. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Портрет Андрея Арапова кисти Дмитрия Антонелли и два пейзажа Фредерика де Мушерона давно уже находятся в аварийном состоянии. Для дальнейшего их экспонирования необходимо проведение целого комплекса реставрационных мероприятий», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что специалистам предстоит удалить слои потемневшего лака, искажающие колорит живописи, уложить растрескивания красочного слоя, провести дублирование старого холста на новый.

«Эти «хирургические» вмешательства потребуют достаточного количества времени», — отметили в Минкультуры.

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