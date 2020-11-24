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В Пензу доставлены картины из Третьяковской галереи

19:36 | 24.11.2020 | Культура

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Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. «Натюрморт с искусственными цветами» Алексея Куприна и «Натюрморт с зеленой бутылкой» Василия Рождественского доставлены из Третьяковской галереи в пензенскую картинную галерею имени К.А. Савицкого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензу доставлены картины из Третьяковской галереи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники пензенской картинной галереи совместно с хранителем Третьяковской галереи Валерией Харламовой приняли ценный груз и разместили его для акклиматизации в одном из запасников музея», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ближайшие дни полотна будут распакованы и подготовлены для экспонирования в зале русского авангарда начиная с 1 декабря.

«Два произведения Роберта Фалька «Крымский пейзаж» и «Портрет Минчина» были отправлены в Москву», — отметили в министерстве, пояснив, что картины из коллекции пензенской галереи переданы в столицу в рамках подготовки выставочного проекта «Роберт Фальк».

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