В Пензе состоялась презентация работ из собрания Третьяковской галереи Культура

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Презентация двух работ из собрания Третьяковской галереи — «Натюрморт с искусственными цветами» Александра Куприна и «Натюрморт с зеленой бутылкой» Василия Рождественского — состоялась в пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого во вторник, 1 декабря.

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Обращаясь к участникам мероприятия, директор пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный сообщил, что данные полотна учреждение получило на время в рамках обмена на произведения Роберта Фалька.

«Я думаю, что это сотрудничество в 2021 году мы продолжим, и еще не раз порадуем художественную общественность», — сказал он.

Кирилл Застрожный также отметил символичность организации подобной экспозиции в преддверии 110-летия с момента создания общества художников «Бубновый валет».

В свою очередь заведующая отделом экспозиции картинной галереи Нина Санталова акцентировала внимание на том, как органично полотна, доставленные в Пензу, вписались в имеющуюся коллекцию русского авангарда.

«Конечно, для пензенской картинной галереи это событие — появление двух работ великих русских художников-авангардистов», — подчеркнула она.

По ее словам, полотна Александра Куприна и Василия Рождественского являются примером сложного и противоречивого искусства, которое продолжает вызывать споры и не теряет актуальности.

Ожидается, что данные работы будут находиться в Пензе до апреля 2021 года.