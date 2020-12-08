В Пензу поступили комплекты книг «Путешествие в историю» для детей с нарушениями зрения Культура

Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Пять комплектов книг «Путешествие в историю», адаптированных для юных читателей с нарушениями зрения, поступили в пензенскую областную библиотеку для детей и юношества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

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«В комплект входят красочные иллюстрированные книги «Бородино» и «Наша древняя столица», буклет «Занимательные задания», два игровых набора и электронное устройство «Волшебный карандаш», которое считывает микрокоды и воспроизводит текст и музыку», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что книга «Наша древняя столица» посвящена истории Москвы с 1147 года и до наших дней, а «Бородино» — Отечественной войне 1812 года.

«В изданиях использованы специальные технологии — высокий контур изображений, тактильные элементы разной фактуры, объемные конструкции и звуковое сопровождение», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что данные комплекты переданы библиотеке в дар от Российского фонда культуры и благотворительного общественного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».