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На сцену пензенского драмтеатра в конце декабря вернутся «Двое»

10:42 | 14.12.2020 | Культура

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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Первые показы возобновленного спектакля «Двое», премьера которого состоялась на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского 22 февраля 2020 года, пройдут 26 и 27 декабря. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

На сцену пензенского драмтеатра в конце декабря вернутся «Двое». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановка по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона «Двое на качелях» до введения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса была сыграна три раза.

На премьерных показах главные и единственные роли — неудачливого адвоката Джерри и не слишком успешной танцовщицы Гитель — исполнили Артем Давыдов и Яна Дубровина.

Ожидается, что теперь в роли Гитель зрители увидят Анну Арзямову.

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