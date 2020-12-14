На сцену пензенского драмтеатра в конце декабря вернутся «Двое» Культура

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Первые показы возобновленного спектакля «Двое», премьера которого состоялась на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского 22 февраля 2020 года, пройдут 26 и 27 декабря. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

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Постановка по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона «Двое на качелях» до введения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса была сыграна три раза.

На премьерных показах главные и единственные роли — неудачливого адвоката Джерри и не слишком успешной танцовщицы Гитель — исполнили Артем Давыдов и Яна Дубровина.

Ожидается, что теперь в роли Гитель зрители увидят Анну Арзямову.