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Коллектив пензенского драмтеатра скорбит в связи с уходом из жизни Наталии Кугель

16:38 | 14.12.2020 | Культура

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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Коллектив пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского скорбит в связи с кончиной заслуженного деятеля искусств России Наталии Кугель.

Коллектив пензенского драмтеатра скорбит в связи с уходом из жизни Наталии Кугель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Режиссер, художник, актриса, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, руководитель центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» и создатель уникального «Театра доктора Дапертутто», многолетний председатель пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России — она была, без всякого преувеличения, человеком-эпохой», — отмечается в некрологе на сайте драмтеатра.

В нем обращается внимание на то, что Наталия Кугель не умела жить вполсилы.

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«Она была творцом от Бога, она создавала, продвигала и защищала все, что считала важным и нужным. Она бережно сохраняла и приумножала память и творческое наследие нашего великого земляка Всеволода Мейерхольда, она была главным автором экспозиции музея его имени, которую не раз обновляла в соответствии с требованиями времени. Она создала и выпестовала камерный «Театр доктора Дапертутто», провозгласив его наследником творческого метода Мейерхольда, сделала его одним из самых популярных в Пензе и прославила на всю Россию. Она была бескомпромиссна, не щадила себя и всю свою жизнь отдала служению театральному искусству», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что Наталия Кугель умерла после тяжелой болезни в возрасте 74 лет, не дожив до юбилея полгода.

«Весь коллектив пензенского драматического театра, вся театральная общественность Пензы скорбит об уходе выдающегося деятеля искусства и многогранной личности и выражает соболезнования коллективу центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», родным и близким Наталии Аркадьевны», — подчеркивается в некрологе.

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