В Пензе простились с Наталией Кугель Культура

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ, художественным руководителем центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», председателем пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России Наталией Кугель, скончавшейся на 75-м году жизни, прошла в драмтеатре имени А.В. Луначарского в среду, 16 декабря.

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В траурном мероприятии приняли участие близкие, друзья, коллеги театрального деятеля и поклонники ее таланта.

Также проводить Наталию Кугель в последний путь пришли представители власти. В их числе были губернатор Иван Белозерцев и заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, Наталия Кугель похоронена на Ново-Западном кладбище Пензы.